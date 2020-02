Päivän lehti 25.2.2020

Aulikki Oksanen kirjoitti Ateenan rakastavaiset -laulun sanat

Lauantaina 22. helmikuuta sivulla C 7 kirjoitettiin virheellisesti, että Ateenan kujilla elävistä rakastavaisista kertovaan lauluun olisi tehnyt sanoitukset Tuure Kilpeläinen. Kyseessä on kuitenkin Kilpeläisen sävellys. Sanat on tehnyt Aulikki Oksanen.