Päivän lehti 25.2.2020

Autojen tyhjäkäynti on tyhmäkäyntiä

Kauniainen on ensimmäisenä kuntana Suomessa ryhtynyt voimaperäisiin ympäristönsuojelutoimenpiteisiin. Kauppalanvaltuusto on päättänyt kieltää autojen tyhjäkäynnin ja kauppala on tilannut julistetta, joiden mukaan tyhjäkäynti on tyhmäkäyntiä.