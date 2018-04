Toroppalan kylästä lähtenyt rakennusmestari Pertti Vanhanen vastaa Lontoossa 50 miljardin kiinteistösijoituksista – ”Olen ollut pienestä pojasta asti puuhakas”

Päivän lehti 25.4.2018

Toroppalan kylästä lähtenyt rakennusmestari Pertti Vanhanen vastaa Lontoossa 50 miljardin kiinteistösijoituksi

Väitetään, että maailmalla on monia menestyneitä suomalaisia, joita ei kotimaassa tunneta. Yksi heistä on Pertti Vanhanen, Toroppalan kylästä kotoisin oleva rakennusmestari. Toroppala on nykyään Savonlinnaan kuuluva noin 300 asukkaan kylä.