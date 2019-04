Päivän lehti 25.4.2019

Tapahtumia torstaina 25. huhtikuuta

Alban Bergin oopperan on ohjannut David McVicar. Musiikinjohto Hannu Lintu. Esityskieli saksa, tekstitys suomeksi, ruotsiki ja englanniksi. Kansallisooppera (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–109 e.Janne Oksanen, piano. Chopinin, Bergin ja Stockhausenin sekä Oksasen sävellyksiä. Goethe-instituutti (Salomonkatu 5 B) klo 18. Vapaa pääsy.Elvis-tribuuttiartistina Dwight Icenhower. Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48) klo 19. Liput 16,50–38 e.Helsingin Kamariorkesteri johtajanaan James Kahane. Helmi Malmgren, klarinetti. Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3) klo 19. Liput 10–20 e.Sibelius-Akatemian kamarimusiikin opiskelijaensemblet esiintyvät. Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13 A) klo 19. Vapaa pääsy.Oopperakabaree käsittelee Suomen energiapolitiikkaa 1970-luvulta tähän päivään ja 2050-luvulle. Reetta Ristimäki, sopraano, Ann-Marie Heino, mezzosopraano, Petri Bäckström, tenori, Oskari Nokso-Koivisto, basso. Soitinyhtye johtajanaan Mikko Helenius. Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 19. Liput 29,50 ja 35,50 e.Tzitzikas: Joska Josafat, laulu ja kitara, Olli Kari, harmonikka, Kai Olander, puhaltimet, ja Murat Ermutlu, lyömäsoittimet. Ravintola Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 19. Vapaa pääsy.Lavalla Marco Lundberg, Markus Allan, Teijo Lindström Kulttuuritalo Martinus (Martinlaaksontie 36, Vantaa) klo 19. Liput 38 e.Laulusolistina Anna-Elina Norjanen, sopraano, Hiski Wallenius, piano ja urut, sekä Raivo Savik, viulu. Keväisiä lauluja ja musiikkiesityksiä kuunnelllen ja yhdessä laulaen. Maunulan kirkko (Metsäpurontie 15) klo 13. Vapaa pääsy.Helsingin Kannelkuoro johtajanaan Lenne Mitt. Leena Posti, piano. Kampin palvelukeskus (Salomonkatu 21 B) klo 18. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.Veera Ihalainen, huilu. Mukana myös Liisa Ukkonen, piano, ja Kanerva Paunio, lausunta. Länsi-Helsingin musiikkiopisto, juhlasali (Nuottapolku 11) klo 19.30. Vapaa pääsy.Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13 A) klo 13. Vapaa pääsy.Konservatorion ammatillisen koulutuksen valmistuvat opiskelijat näyttävät osaamistaan. Mirella Pietikäinen, sello, Timo Latonen, piano, ja Akseli Äikäs, käyrätorvi. Konservatorio, konserttisali (Ruoholahdentori 6) klo 17.30. Vapaa pääsy.Espoon kulttuurikeskus, Tapiolasali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19 Marius Neset Quintet ja Tapiola Sinfonietta. Liput 29 ja 35 e. Café Louhi klo 19.30 Espoo Big Band with Kathrine Windfeld, Mikko Innanen Autonomous. Liput 24 ja 29 e. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 19 Somi. Liput 24 ja 29 e. Sokos Hotel Tapiola Garden (Tapionaukio 3, Espoo) klo 21 April Jazz -klubi: Jatkojamit. Festivaalin virallisilla jatkojameilla esiintyy jamibändin lisäksi kotimaisia ja ulkomaisia artistivieraita. Vapaa pääsy.Blame me!, Die/May, Kuudelta, Limos, Napalm Kitten, Rujo Katras. Bar Loose (Annankatu 21) klo 20. Liput 8 e.Tenho Restobar (Helsinginkatu 15) klo 20. Vapaa pääsy.Pop & Jazz Konservatorio järjestää. Cafe Veranda (Karamzininranta 4) klo 18. Vapaa pääsy.G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 28 e.On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 14 e.Semifinal (Urho Kekkosen katu 6, sisäpiha) klo 19. Liput 7 e.Storyville (Museokatu 8) klo 20.30. Liput 9 e.Ambient-musiikkia livenä. Lavaklubi (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 5 e.Helatorstai-klubi. Henry's Pub (Simonkatu 3) klo 21. Vapaa pääsy.Arto Ikävalko, piano, Joonas Tuuri, basso, ja Ville Luukkonen, rummut Manala (Dagmarinkatu 2) klo 17. Vapaa pääsy.Dj:t Mikke The Flamer ja John Curtain. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 23.30–4. Liput 6 e.Dj:t Avalon, Palladium ja Ziggy Glitterdust. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 22–4. Vapaa pääsy.Svenska Teatern, Nicken (Pohjoisesplanadi 2) klo 12. Liput 15 e.Teatteri Apollon, Teatteri Ilmiö (Iso Roobertinkatu 10) klo 19. Liput 10 ja 15 e.Svenska Teatern, suuri näyttämö (Pohjoisesplanadi 2) klo 12. Liput 33,50–92,50 e.Red Nose Company, Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 17, 28 ja 30 e.Ryhmäteatteri (Helsinginkatu 25) klo 19. Liput 18–34 e.Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 18. Liput 5 ja 10 e.Malmin Työväen Näyttämö, Malmin työväentalo (Takaniitynkuja 9) klo 19. Liput 11 ja 16 e.Teatterikorkeakoulu, studio 4 (Haapaniemenkatu 6) klo 16. Liput 9 ja 17 e.Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 18,50 ja 22,50 e.Teatterikorkeakoulu, luokka 532 (Haapaniemenkatu 6) klo 19 (ensi-ilta). Liput 9 ja 17 e.Valtimonteatteri (Aleksis Kiven katu 22) klo 19. Liput 18, 22 ja 27,50 e.Kansallisteatteri, pieni näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 20, 34 ja 38 e.Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 14 ja 19. Liput 6, 12 ja 15 e.Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 19 ja 27 e.Teatteri Toivo (Haukilahdenkatu 2) klo 19. Liput 16,50 ja 25 e.Q-teatteri (Tunturikatu 16) klo 19. Liput 18–35 e.Teater Mars, Universum (Perämiehenkatu 13) klo 19. Liput 12, 15 ja 25 e.Helsingin työväenopiston TunneTeatteri, Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 12 (ensi-ilta). Vapaa pääsy.Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 19. Liput 36 ja 39 e.Nyyrikki (Pohjolankatu 2) klo 20. Liput 10 e.Svenska Teatern, Amos-sali (Pohjoisesplanadi 2) klo 19. Liput 10–33 e.Työväenopiston Studionäyttämö, Opistotalo (Helsinginkatu 26) klo 19. Vapaa pääsy.Teatteri Kultsa (Käenkuja 6–8, Katri Valan puiston väestönsuoja) klo 19. Liput 14 ja 17 e.Teatterikorkeakoulu, Kulosaaren kartano (Kipparlahden silmukka 5) klo 14. Liput 9 ja 17 e.Espoon esittävän taiteen koulu, Ruusutorpan koulu, auditorio (Leppävaarankatu 24, Espoo) klo 19.30. Liput 5 e.Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19–47 e.Tanssiteatteri Hurjaruuth (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 A) klo 9.30, 10.30 ja 18 Mini. Italialaisryhmä Compagnia TPO:n teos yhdistää videotaidetta ja tanssia. 2–4-vuotiaille. Liput 14 ja 17 e. Klo 10 ja 18 HiHaHutBuilders. Hollantilaisen nykytanssiryhmä De Stilten duetto kutkuttelee luovuusnystyröitä. Yli 2-vuotiaille. Liput 14 ja 17 e.Klo 17 Hrustaljov, autoni! (Venäjä/Ranska 1998). O: Aleksei German. Klo 19.45 Eyes Wide Shut (USA/Britannia 1999). O: Stanley Kubrick. Ei tekstitystä. K16. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.Tule tutustumaan näyttelyyn opastetulle kierrokselle ja istahda opastuksen jälkeen teekupin ääreen keskustelemaan näyttelystä. Järvenpään taidemuseo (Kirjastokatu 8, Järvenpää) klo 14. Museon pääsymaksu 4, 6 ja 7 e. Vapaa pääsy alle 16-vuotiaille.Filosofian tohtori Irma Tapaninen luennoi 1900-luvun taitteen uranuurtajanaisia Suomessa -sarjassa. Opistotalo, Helsinki-sali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy.Tule oppimaan kompostoinnin perusteet noin kahden tunnin käytännönläheisessä tilaisuudessa. Tapaaminen myymälän sisäänkäynnin luona, itse kurssi pidetään 5. kerroksen koulutustilassa. Kyläsaaren Kierrätyskeskus (Kyläsaarenkatu 8) klo 17–19. Vapaa pääsy.Opastetulla kävelykierroksella tutustutaan kartanon lähiympäristöön, sen historiaan ja rakennuskulttuuriin. Lähtö kartanon juurruttamolta. Backaksen kartano (Ylästöntie 28, Vantaa) klo 18. Vapaa pääsy.Elokuvafestivaalin ohjelma osoittessa www.vivaerotica.fi. Teatteri Union (Siltavuorenranta 18) klo 18–23.30. Liput 9 e. Päiväpassi 20 e, koko festivaali 65 e.Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 10. Liput 12 e.Kaupunginteatteri, pienen näyttämön lämpiö (Eläintarhantie 5) klo 10. Liput 10 e.Scarryn touhukkassa torstaissa klo 14, 16 ja 18 vierailee Hessu Kissala, klo 15 ja 16 satuhetki Scarryn kirjojen parissa ja klo 17 Mato Matalan piirustuskoulussa Huck Scarry johdattaa piirtämisen saloihin. Ohjelmassa myös väritystehtäviä koko päivän ajan. Akateeminen Kirjakauppa (Pohjoisesplanadi 39) klo 14–18.30. Vapaa pääsy.hs.fi/menokone menovinkkejä verkossa