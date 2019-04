Päivän lehti 25.4.2019

Haluaako Suomi siirtyä Moskovan aikaan?

Euroopan unioni

on päättänyt, että nykyisestä kesäaikajärjestelmästä luovutaan. Päätös toteutunee parin vuoden päästä. Kukin maa saa päättää, mihin aikavyöhykkeeseen kuuluu jatkossa.Suomessa on käyty runsaasti keskustelua siitä, jatkammeko talvi- eli normaaliajassa vai ­kesäajassa. On tehty myös kansalaisaloite, jonka mukaan jatkossa käyttäisimme nykyistä ­kesäaikaa ympäri vuoden.Kesäajan käytön puoltajilta on jäänyt huomaamatta yksi tärkeä asia. Jos siirrymme pysyvästi kesäaikaan, olisimme Moskovan ajassa UTC+3, jota noudattaa valtaosa Euroopan puoleisesta Venäjästä.UTC (Coordinated Universal Time, koordinoitu yleisaika) on aikavyöhykejärjestelmä, jossa UTC0 kulkee Lontoon 0-pituuspiirin mukaan ja jossa UTC+3 tarkoittaa kelloajan olevan kolme tuntia enemmän kuin Lontoossa. Nyt Suomen kanssa ­samassa aikavyöhykkeessä UTC+2:ssa ovat muun muassa Baltian maat, Ukraina, Romania, Bulgaria ja Kreikka.Aikavyöhykkeemme keskipituuspiiri eli keskikohta 30 astetta itään kulkee Joensuun kohdalla, joten pääosa Suomesta ­sijaitsee siitä länteen. Lisäksi alueet Turusta länteen olisivat teoreettisesti jo Keski-Euroopan aikavyöhykkeellä. Siten UTC+1 eli Keski-Euroopan aika olisi meille Moskovan aikaa luonnollisempi aikavyöhyke. Siinä on koko Keski- ja Länsi-Eurooppa lukuun ottamatta Britanniaa, ­Irlantia, Portugalia ja Islantia.Jos Suomi siirtyisi käyttämään nykyistä kesäaikaa eli Moskovan aikaa, aikaeromme läntisiin naapurimaihimme kasvaisi kahteen tuntiin. Maan­tieteellisesti paras ja meille luontainen aikavyöhyke on tulevaisuudessakin UTC+2 eli nykyinen talviaika.Aikavyöhykkeen lisäksi Suomi valitsee samalla, kuulummeko länteen vai itään. Uskon, että ­lähes kaikki suomalaiset ovat tyytyväisiä nykyiseen läntiseen suuntaukseen. Joten valitkaamme jatkossakin meille parhaiten sopiva nykyinen talviaika eli normaaliaika.