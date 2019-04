Päivän lehti 25.4.2019

Voimistelijat esittävät taitojaan Urheilutalolla

Todella

Pepsi-Cola tulee Suomeen

Kansainvälisillä

Kuumaa sovittelua Skp:n riidassa

Neuvostoliiton

Harvinaisia maalauksia löydettiin Porvoosta

Porvoo, 24. 4. (SN)

Harvinaisia

Päijänteen suojelua pyritään tehostamaan

Maataloushallitus

monipuolinen voimistelukatselmus esittäytyy helsinkiläisille tänään Urheilutalolla. Tässä klo 19 alkavassa tilaisuudessa esiintyvät niin pikkutytöt kuin huippuvoimistelijatkin.Varsin mielenkiintoinen ja näyttävä on voimisteluesitys laulu- ja kitararyhmän säestyksellä. Tämän ohjelman äiti on Carita Ahlman.Lähestyvät, tällä kertaa Baselissa pidettävät, perinteelliset Gymnaestrada-juhlat antavat oman leimansa illan voimistelunäytökseen.Pikkupoikien yhteisvoimistelun ohjelma on sama, minkä suomalaiset pojat esittävät Baselissa.Naisvoimistelijat ovat joukolla näyttämöllä. Heidän skaalansa liikkuu baletinomaisesta liikehdinnästä aina joustavaan rytmivoimisteluun asti.Miehisellä puolella saadaan poikien rajujen mattohyppy- ja trampoliiniesitysten lisäksi nähdään myös huippuvoimistelijoiden esityksiä.Viime viikonvaihteessa 6-ottelun Suomen mestarin tittelin valloittaneen Heikki Sappisen johdolla esittävät parhaat helsinkiläiset miesvoimistelijat taitojaan nojapuilla ja rekillä.virvoitusjuomamarkkinoilla tunnettua Pepsi-Colaa aletaan valmistaa Suomessa. Coca-Cola-yhtiön pahimpana kilpailijana mainittu Pepsi-Co International on sopinut Porin Oluttehtaan kanssa valmistuksesta.Pepsi-Colan pullotus on jo aloitettu Porissa, mutta yhtiön tarkoituksena on julkistaa asia lähiaikoina. Juoman jakelu liikkeisiin alkaa viikon vaihteessa.Pepsi-Colaa myydään useimmissa länsimaissa sekä eräissä itäryhmän maissa. Pepsi-Colan vuosimyynti on arvioitu noin 20 miljardiksi pulloksi.Pepsi-Co Internationalin korkein johto tulee Suomeen viikon vaihteessa avaamaan toiminnan maassamme.kommunistinen puolue sovittelee Suomen kommunistisen puolueen sisäisiä riitoja. Nkp:n Skandinavian osaston päällikkö Aleksei Beljakov on johtanut Skp:n eri leirien edustajien kanssa käytyjä neuvotteluja viime maanantaista lähtien.Hän on suositellut Neuvostoliiton Helsingin suurlähetystössä käyneille puheenjohtaja Aarne Saariselle, entiselle pääsihteerille Ville Pessille ja opposition johtoryhmään kuuluvalle Taisto Sinisalolle, että Skp:n on syytä järjestää ylimääräinen edustajakokous.Ylimääräinen edustajakokous uudistaisi Skp:n keskuskomiteaa siten, että puolueen sisäinen oppositio luopuisi hankkeestaan perustaa uusi kommunistipuolue.kattomaalauksia, jotka ajoittuvat alustavien tutkimusten mukaan 1750- luvulle, on löydetty Porvoossa maisteri Henna Niemistön omistamassa kiinteistössä tehtyjen entistämis- ja kunnostustöiden yhteydessä.Konservaattori Thorvald Lindqvistin mukaan maalaukset ovat olleet harvinaisia tavallisissa asuintaloissa Kirkoissa ja herraskartanoissa Suomessa niitä on löydetty. Ilmeisesti rakennus on alunperin kuulunut varakkaalle porvarille.Maalaukset rakennuksen suurimman huoneen katossa ovat paljastuneet vaiheittain. Kaksi päällimmäistä kerrosta on pahville maalattuja. Niiden alapuolella on suoraan puulle maalattu kaksi valhetta, joista alimmaisen koristelu edustaa barokkityyliä.Tarkkaa ajoitusta on vielä vaikea määritellä. Koristemaalauksen tavasta näkee taitavan ammattityöläiskäden jäljen. Maalaus on verraten hyvin säilynyt ja se voidaan ilmeisesti saada kokonaisuudessaan esiin.Itse rakennus on todennäköisesti siirretty maalta kaupunkiin. Huoneet on rakennettu samankokoisina uudelle paikalle. Sitä kuinka kauan rakennus on sijainnut Jokikadun varrella Porvoossa, ei voida vielä varmasti määritellä.tulee välittömästi vesioikeudelta hakemaan vesilain tarkoittamia ”ankarampia määräyksiä” Päijänteelle, jos se valitaan Helsingin seudun raakavesilähteeksi.Hakemuksessa tultaisiin mm. esittämään, että uudet teollisuuslaitokset ja taajamat eivät saa johtaa jätevesiä vesistöön ennen kuin niillä on siihen vesioikeuden antama lainvoimainen lupa.HS