Päivän lehti 25.4.2019

Ukraina voi torjua Venäjän uhkaa huumorin avulla

Savon Sanomien

Keskisuomalainen

Ilta-Sanomat

mukaan todellisuus jäljitteli televisio­viihdettä Ukrainan presidentin­vaaleissa.”Suositussa komediasarjassa presidenttiä näytellyt Volodymyr Zelenskyi voitti Petro Porošenkon ylivoimaisesti, keräten 73 prosenttia äänistä.””Roolihahmoaan seuraillen Zelenskyi lupasi myös todellisen elämän kampanjassaan taistelevansa korruptiota vastaan. Se on helpommin sanottu kuin tehty Ukrainassa, jossa presidentit vaihtuvat mutta oligarkkien valta pysyy.””Zelenskyi hyötyi kansalaisten väsymyksestä Itä-Ukrainan sotaan. Porošenko saattoi tehdä arviointivirheen kampan­joidessaan korostetun nationalistisesti. Zelenskyi puhuu äidinkielenään venäjää ja keräsi toisella kierroksella luultavasti suuren kielivähemmistön ääniä.””Poliittisesti täysin kokemattoman Zelenskyin linja on jäänyt epämääräiseksi. Retoriikassaan hän on ollut Porošenkoa suopeampi Venäjän suuntaan.””Zelenskyin valintaa voi seurata kansan pettymys nopeastikin.”arvioi, että Ukraina astui askeleen kohti tuntematonta.”Koska Zelenskyi ei ole aiemmin ollut politiikassa, hänen kykyjään ei voi etu­käteen tuomita. On kuitenkin selvää, että politiikan noviisina hän on altis eri tahojen vaikutusyrityksille.”toteaa, että Zelenskyin toisen kierroksen ääniosuus on maailman­laajuisessakin vertailussa huikea.”Ukrainan kansan tahdosta ei jäänyt siten pienintäkään epäilystä, mutta muunlaisia epäilyksiä on yllin kyllin.””Hurjimpien maalailujen mukaan Zelenskyi olisi todellisuudessa vain jonkinlainen Kremlin marionetti. Joko niin, että Kreml olisi onnistunut juonimaan nukke-ehdokkaansa Ukrainan johtoon. Tai niin, että Zelenskyistä tulisi Kremlin sätkynukke pelkkää kokemattomuuttaan.””Venäjän Ukrainan-vastaista propagandaa vaikeuttaa jatkossa ainakin se, että Zelenskyi on juuriltaan juutalainen. ­Puheita Kiovan ’natsijuntasta’ on siten yhä vaikeampi perustella venäläisille, kuten on myös puheita Ukrainan valtion täydellisestä romahtamisesta ja epä­demokraattisuudesta.””Saattaakin olla, että Venäjälle Zelenskyin voitto on suorastaan pelottava osoitus siitä, kuinka nopeasti kansan keskuudesta voi nousta uusi karismaattinen nykyvallan haastaja.””Julkisuudessa on kiinnitetty huomiota Zelenskyin koomikkotaustaan, mutta hän on myös juristin koulutuksen saanut liikemies, joka on tehnyt itsestään mil­jonäärin esiintymistaidoillaan. Eli ehkäpä hän ei olekaan Vladimir Putinille niin helppo ­pala?””Koomikko-Zelenskyillä onkin ainutlaatuinen mahdollisuus valjastaa huumori taitavalla tavalla politiikkansa osaksi. Jos hän tässä onnistuu, viimeiseksi nauraakin ehkä hän eikä Putin.”