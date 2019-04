Päivän lehti 25.4.2019

Torstain tulospörssissä muun muassa jääkiekkoa ja koripalloa

Ampumaurheilu

Beach volley

Curling

Jalkapallo

Jääkiekko

Koripallo

Käsipallo

Raviurheilua

Tennis

Rahapelejä

Tv-urheilua

Kivääri- ja pistoolilajien maailmancup:Miehet:Pienoiskivääri 3x40 ls+finaali: 1) Filip Nepejchal Tshekki 458,7/nuorten ME (1176), 2) Sergei Kamenski Venäjä 458,1 (1176), 3) Zhao Zhonghao Kiina 445,1 (1173), 4) Istvan Peni Unkari 436,6 (1181), 5) Alexander Schmirl Itävalta 426,7 (1177), 6) Juho Kurki Suomi 415,6 (1173),…20) Aleksi Leppä Suomi 1167, 21) Sebastian Långström 1166.Naiset:lmapistooli 60 ls+finaali: 1) Minjung Kim Etelä-Korea 245,0 (580), 2) Vitalina Batsarashkina Venäjä 240,6 (581), 3) Veronika Major Unkari 220,5 (582), 4) Anna Korakaki Kreikka 200,2 (585),…67) Ritva Karri Suomi 560.Beach volleyn maailmankiertueen neljän tähden turnaus:Naisten karsintaa: Diana Lunina/Marina Samodai Ukraina–Riikka Lehtonen/Niina Ahtiainen Suomi 2–0 (22–20, 24–22).Lehtonen ja Ahtiainen karsiutuivat pääsarjasta.Taru Lahti-Liukkonen ja Anniina Parkkinen aloittavat urakkansa 32 joukkueen pääsarjassa torstaina.Alkulohko E: Etelä-Korea–Suomi (Elina Virtaala, Tomi Rantamäki) 6–7.Suomi kohtaa torstaina viimeisessä alkusarjaottelussaan Englannin.Tottenham–Brighton 1–0, Watford–Southampton 1–1.Huesca–Eibar 2–0, Valladolid–Girona 1–0, Alaves–Barcelona 0–2.Finaalien 5/7 ottelu (4 voitolla Mestiksen mestariksi):Ketterä–KeuPa HT 3–2 (2–2, 1–0, 0–0)1. erä: 10.28 Teemu Huttu (Olli-Pekka Viinikainen-Janne Kumpulainen) 0–1, 12.16 Jesse Juntheikki (Samuli Ventelä) 1–1, 13.46 Rasmus Hämäläinen 2–1 av, 15.52 Joni Piipponen 2–2.2. erä: 39.51 Erno Ripatti (Joona Jääskeläinen) 3–2.3. erä: maaliton.Rangaistukset yhteensä: Ketterä 5x2 min, KeuPa HT 5x2 min.Maalivahtien torjunnat: Karolus Kaarlehto Ket 7+12+8=27/29, Samuli Tervo Keu (pois 58.01–60.00) 14+10+11=35/38.Päätuomarit: Ville Vuohtoniemi, Sakari Suominen.Yleisöä: 1 300.Ketterä vei Mestiksen mestaruuden voitoin 4–1.Pudotuspelien 1. kierrosta, neljällä voitolla jatkoon:Itälohkon 7/7 ottelu:Boston–Toronto 5–1 (2–0, 0–1, 3–0)B: Tuukka Rask 32/33 torjuntaa.Boston jatkoon voitoin 4–3.Länsilohkon 7/7 ottelu:San Jose–Las Vegas ja. 5–4 (0–1, 0–1, 4–2, 1–0)San Jose jatkoon voitoin 4–3.Pudotuspelien 1. kierrosta (4 voitolla jatkoon):Itälohkon 5/7 ottelut:Toronto–Orlando 115–96T: Kawhi Leonard 27/7, Pascal Siakam 24/6.Toronto jatkoon voitoin 4–1.Philadelphia–Brooklyn 122–100P: Joel Embiid 23/13, B: Rondae Hollis-Jefferson 21/2.Philadelphia jatkoon voitoin 4–1.Länsilohkon 5/7 ottelut:Denver–San Antonio 108–90D: Jamal Murray 23/4.Denver johtaa voitoin 3–2.Portland–Oklahoma City 118–115.P: Damian Lillard 50/7, OC: Paul George 36/9, Russell Westbrook 29/11/14 syöttöä.Portland jatkoon voitoin 4–1.SIF–GrIFK 25–28 (13–13)Voitot 2–2.Seuraavat ottelut:25. 4. HIFK–BK-46 (voitot 1–2), 26.4. GrIFK–SIF ja tarvittaessa BK-46–HIFK.4. lähtö, Toto64-1, lv 2100 m: 1) Lord Ivar/Juha Utala 12,9a, 2) Lolo Lee 13,0a.3) Por Nie Rock 13,0a.4) Sahara B Boy 13,4a.poissa: 4, 7, 8, 11.5. lähtö, Toto64-2, sh 2100 m Tammatähti: 1) Juliette Lax/Antti Teivainen 24,1 (1,19), 2) Sokru 24,9 (51,63).3) Tähtisäihke 25,5 (45,26).4) Marj-Lovviisa 25,7 (118,01). Toto (7-2-9): 1,19 1,17-3,26-2,90 12,77.6. lähtö, Toto64-3 Toto4-1, lv 2100 m: 1) Belgram Pinus/Olli-Pekka Holopainen 15,1a (3,73), 2) MAS Cory 15,2a (5,89).3) Belmeri 15,4a (18,58).4) Valletta 15,4a (28,69). Toto (6-9-8): 3,73 1,95-1,56-3,51 10,77. Toto4 voitto-osuus: 3,40.7. lähtö, Toto64-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Mark More/Hannu Torvinen 13,9a (2,29), 2) Franklin Web 14,0a (23,8).3) Casimir Tof 14,2a (9,74).4) Wille's Ametist 14,4a (9,17).poissa: 5. Toto (3-7-6): 2,29 1,42-3,63-2,26 25,88. Toto4 voitto-osuus: 5,59. Troikka: 202,21.8. lähtö, Toto64-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m Arvid Åvallin TammaDerby-karsinta: 1) Callela Lisbeth/Mika Forss 15,4a (3,69), 2) EL Fitzgerald 15,4a (1,99).3) Lily's Star 15,6a (7,33).4) Lovemore 15,6a (22,08).poissa: 2. Toto (1-5-9): 3,69 1,14-1,11-1,22 2,54. Toto4 voitto-osuus: 9,98.9. lähtö, Toto64-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m Arvid Åvallin TammaDerby-karsinta: 1) Club Nord Elit/Hannu Torvinen 16,0a (2,98), 2) Milla Sonik 16,0a (7,33).3) Gaiana 16,1a (42,58).4) Proserpine 16,2a (11,09). Toto (3-5-2): 2,98 1,60-2,13-6,39 14,15. Toto4 voitto-osuus: 20,22. Troikka: 212,77. Päivän Duo: 1-3, kerroin: 10,00.10. lähtö, lv 2100 m: 1) Crazeman/Mika Taittonen 16,9a (1,94), 2) White Cross Esme 17,1a (4,49).3) Shot On Goal 17,2a (28,96).4) Faded Chip 17,5a (80,21). Toto (1-3-10): 1,94 1,18-1,39-3,75 4,09.Toto4 pelivaihto 30809,80 e, voitto-osuus 20,22 ePelivaihto 432628,90 e, yleisöä 713Nelinpelin 1. kierrosta: Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia–Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos Argentiina 7–5, 6–4.Kontinen ja Peers kohtaavat puolivälierissä voittajan ottelusta Juan Sebastian Cabal/Robert Farah Kolumbia–Roberto Baena/Jaume Munar Espanja.Päiväarvonta (24.4.): 1, 4, 6, 8, 16, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 40, 46, 48, 53, 57, 58, 59, 65. Kunkkunumero: 8Ilta-arvonta: 1, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 27, 29, 36, 39, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 68. Kunkkunumero: 39Jokerinumero: 0 9 0 7 2 5 4Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 eTuplaus voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 12 kpl voitto-osuus 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 ePäänumerot: 22, 23, 30, 43, 45, 47. Vikingnumero: 7. Plusnumero: 19Voitonjako: 6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 228 486,30 e, 5+1 oikein 14 259,51 e, 5 oikein 940,18 e, 4+1 oikein 60,15 e, 4 oikein 30,04 e, 3+1 oikein 8,84 e, 3 oikein 4,85 ePlusnumero (viisinkertaistaa voiton): 6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 0,00 e, 4+1 oikein 0,00 e, 4 oikein 150,20 e, 3+1 oikein 44,20 e, 3 oikein 24,25 e, Plus oikein 5,00 e18.00 Jääkiekko: Suomi–Ruotsi01.00 Argentiinan MM-ralli: EK119.00 Ravit: Toto4, Lahti22.30 La Liga: Getafe–Real Madrid12.00-19.30 Tennis: ATP 500, Barcelona20.30 La Liga: Sevilla–Rayo Vallecano22.30 PGA Tour: Zurich Classic of New Orleans20.30 SHL: Frölunda–Djurgården, 3. finaali15.00 ja 20.30 Snookerin MM15.00 Pyöräily: Tour of the Alps21.00 Koripallon Euroliiga: 4. puolivälierä (tarv.)03.00 NFL Draft 2019: 1. kierros02.05 NHL Playoffs: Ottelu avoin02.05 NHL Playoffs: Ottelu avoin02.05 NHL Playoffs: Ottelu avoin05.05 NHL Playoffs: Ottelu avoin13.30 ja 17.30 European Tour: Trophee Hassan II01.30 LPGA Tour: LA Open05.00 Women’s Amateur Asia–Pacific18.30 Liiga: Kärpät–HPK, 3. finaali18.30 Veikkausliiga: FC Honka–FC Inter, KPV–IFK Mariehamn18.30 Salibandy N: PSS-SB–Pro, 2. finaali