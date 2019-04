Päivän lehti 25.4.2019

Keksintö 1700-luvulta on parantanut hetkessä miljoonien etiopialaisten elämää – ja se on Suomen ansiota

Bachima/Enguti

Suuresta

Pariskunta

Suomessa

Kymmenisen

Etiopiassa

Amharassa

Rekisteröinti

Tennon

Tenno

Etiopia muuttuu vauhdilla

Etiopia

Etiopia

Monen

Kirjoittaja ja kuvaaja osallistuivat ulkoministeriön kehitysakatemian järjestämälle Etiopian-matkalle helmikuussa.