Viron presidentti nimitti miesvoittoisen hallituksen mutta otti ensin osan ministereistä epätavalliseen haastatteluun

Päivän lehti 25.4.2019

Viron presidentti nimitti miesvoittoisen hallituksen mutta otti ensin osan ministereistä epätavalliseen haasta

Tallinna

Viron

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ekren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisin kuin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uuden

Keskustapuolueen