Päivän lehti 25.5.2018

The Bull & The Firm aukeaa jo neljältä

Perjantaina 10. toukokuuta Nyt-liitteessä sivulla 7 oli virheellisiä ravintolan aukioloaikatietoja. The Bull & The Firm on auki ti–to 17–24, pe–la 17–02, ei ma 16–02, ti–to 16–24, pe–la 16–02.