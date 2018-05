Päivän lehti 25.5.2018

HJK opettelee tasa-arvoa – naisten derby oli jäädä Veikkausliigan jättiläiseltä huomioimatta

Helsingin Jalkapalloklubi on profiloitunut Suomen johtavaksi jalkapalloseuraksi, ja on saanut hyviä tuloksia muun muassa talouden ja juniorityön kehittämisessä. Vielä on myös parannettavaa esimerkiksi naisten jalkapalloilun huomioimisessa.