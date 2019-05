Päivän lehti 25.5.2019

Taidemessuja ja puupiirrosta – ryhmät ja kollektiivit kukoistavat viikonlopun kuvataidekierroksella

Enemmän kuin messut Kansainvälinen nykytaiteen messu Art Fair Suomi on paljon enemmän kuin myyntitapahtuma. Kotimaisten taideorganisaatioiden joukossa on useita kansainvälisiä nimiä ja ajatuksella kuratoituja kokonaisuuksia. Art Fair Suomi 26.5. saakka Kaapelitehtaalla (Tallberginkatu 1 C).