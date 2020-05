Päivän lehti 25.5.2020

Chicagossa virus iskenyt pahiten mustaihoisiin

Koronavirus on iskenyt myös Chicagossa erityisen pahasti kaupungin mustaan väestönosaan. Heitä on koko kaupungin väestöstä vajaa kolmasosa, mutta 60 prosenttia koronaviruskuolemista on tapahtunut heidän keskuudessaan, kertoo brittilehti The Guardian.