Päivän lehti 25.7.2019

Joko löysit kantarelleja? Nappaa tästä vinkit sieniherkkuihin

Ensisaalis maistuu sellaisenaan Kantarelli on helppokäyttöinen ja lähes aina toukaton. Jos toukkien jälkiä löytää jalasta, juurimato on ollut asialla. Loistava väri ja sen karotenoidit torjuvat lentäviä hyönteisiä. Parhaimmillaan kantarelli on nuorena.