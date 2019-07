Mechelinkadun puista tehdyt kellot, stadionin penkit ja muut ikoniset kierrätystuotteet iskevät suomalaisiin, mutta tätä tuotetta edes nostalgia ei myy

Päivän lehti 25.7.2019

Mechelinkadun puista tehdyt kellot, stadionin penkit ja muut ikoniset kierrätystuotteet iskevät suomalaisiin,

Laulaja Anna Hanskin on hyvä istua. Leppävirran mökillä on viime viikolla koottu kahdenistuttava penkki, jonka selkämyksessä on numerot 393 ja 394. Neljä vuotta sitten Hanskin puoliso Aku Nyyssönen kävi irrottamassa lautoja Olympiastadionin katsomosta.