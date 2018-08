Päivän lehti 25.8.2018

Kansalais­aloitteiden paikka ei ole roskakorissa

Helsingin Sanomat kirjoitti (Kotimaa 21.8.), että suuri osa kansalaisaloitteista on joutumassa roskakoriin. Kansalaiset ovat tehneet valtavasti työtä aloitteiden puolesta. Aloitteita on tehty yli 700, ja niistä yli 20 on päätynyt eduskunnan käsiteltäväksi.