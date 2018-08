Päivän lehti 25.8.2018

Kuva argentiinalaisesta poliisista imettämässä vierasta lasta nosti poliisin sankariksi ja poiki ylennyksen –

Poliisi istuu sairaalan käytävällä virkapuvun etumus auki. Sylissään hänellä on tuntematon vauva, joka imee rintaa. Naisen ilme on tuskaisen näköinen. Kuvaa, ja ennen kaikkea naisen tekoa, on ylistetty tällä viikolla sosiaalisessa mediassa. Nainen on argentiinalainen poliisi Celeste Ayala.