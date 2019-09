Päivän lehti 25.9.2019

Kuurot ja kuulevat ovat ennenkin olleet yhdessä näyttämöllä

Lauantaina 21. syyskuuta sivulla C 4 kirjoitettiin virheellisesti, että Sanaton rakkaus on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun kuurot ja kuulevat näyttelevät Suomessa yhdessä. Kuurojen ja kuulevien yhteistuotantoja on nähty aiemmin muun muassa Teatteri Totissa, Ursa Minorissa ja Svenska Teaternissa.