Päivän lehti 25.10.2017

Marianna Kurtto kirjoittaa tulivuorisaaren asukkaista ja heidän intohimoistaan

Viisi

Pääosa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kurton

Tristan da Cunhan

Marianna Kurtto kertoo Tristania-romaanistaan Helsingin kirjamessuilla 27.10. klo 14 (Mika Waltari -lava).