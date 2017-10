Päivän lehti 25.10.2017

Itä-Eurooppa asettaa vahvat johtajat etusijalle

Kalevan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Turun Sanomat

mukaan Tšekin parlamentti­vaalien tulos heijastelee Itä-Euroopan maissa kytevää tyytymättömyyttä Euroopan unionia kohtaan.”On ennakoitu, että Vise­grad-maat eli Puola, Unkari, Tšekki ja Slovakia nostaisivat edelleen oppositioprofiiliaan unionin sisällä. Tämä ei ole varmaa. Neljällä maalla on tavoitteissaan merkittäviä eroja. Siinä missä Unkarin johtaja Viktor Orbán veljeilee Venäjän kanssa, Puolan suhde samaan maahan on pitkäkestoisessa tulehdustilassa. Ja toisin kuin Puola ja Unkari, Slovakia näyttää olevan hakeutumassa kohti unionin ydintä.””Erikoista entisten kommunistimaiden kehityksessä on paluu kohti autoritaarista politiikkaa.””Ehkä kyse on siitä, että pitkän kommunistivallan muistijäljet edelleen luovat epäuskoa perinteisen demokraattisen päätöksenteon mahdollisuuksiin. Se henkinen prosessi, jonka Baltian maiden kansalaiset kävivät läpi hämmästyttävän nopeasti, näyttää muualla entisessä Itä-Euroopassa olevan edelleen kesken.”muistuttaa, että Vise­grad-maiden EU-politiikassa on eroja.”Slovakia on vakaasti eurossa. Mieli­pidemittauksissa Puola antaa EU-jäsenyydelle ja varsinkin sen tuomille tuki­euroille aivan toisenlaisen arvon kuin Tšekki.”