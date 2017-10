Päivän lehti 25.10.2017

Aapinen ei ole paras apuväline lukemaan oppimisessa

Lukukeskus

on käynnistänyt kampanjan, jossa vanhempia opastetaan lukemaan lapsille. Äidinkielen opettajain liitto on tehnyt esityksen eduskunnalle siitä, että luku- ja kirjoitustaitojen kehittäminen otetaan kärkihankkeeksi.Mielipidesivulla oli taannoin kirjoitus, jossa äiti kysyi, pitääkö lapsen osata lukea ennen kouluun menoa. Vuosittain yhä useampi lapsi osaa. Päiväkodissa ja esikoulussa annetaan yhä enemmän virikkeitä, jotka sysäävät lapsen lukutaitoon.Vanhemmille suunnatussa tiedotuksessa on kuitenkin ­jätetty kertomatta menetel­mästä, jolla pieni lapsi oppii helposti ja joka sopii lasten ­vanhemmille. Se on Glenn ­Domanin kokosanamenetelmä, jossa lapselle näytetään lapuille kirjoitettuja sanoja.Yhdellä lapulla on punaisin kirjaimin lapsen nimi ja hänen läheisensä. Kun niitä on päivän aikana näytetty kolme kertaa ja ensin sanottu, mitä niissä lukee, lapsi oppii sanat ja erottaa ne toisistaan. Sanoja lisätään sopivassa määrin. Lapsi tunnistaa ne myös eri järjestyksessä. Kokonaisten sanojen jälkeen opetellaan kirjaimet. Vähitellen sanahahmo voidaan jakaa tavuihin ja dekoodaus – osien hajottaminen ja rakentaminen uudeksi sanaksi – mahdollistuu.Sanalapuilla leikkiminen on mukavaa vuorovaikutusta lapsen ja vanhemman kanssa, jota voi harjoittaa aamuin ja illoin. Domanin kirja Miten opetan pienen lapseni lukemaan on monissa kirjastoissa ja suomennettu jo vuonna 1991. Olen omissa kirjoissani kertonut sen sovelluksesta ja siitä, miten poikani oppi sen avulla lukemaan ennen kouluun menoa.Ennen kansakoulun tuloa lukutaidon opettamista lapselle pidettiin kodin velvollisuutena. Katsottiin, että oli koulun väärinkäyttöä lähettää sinne lukutaidoton lapsi. Vanhemmille on syytä kertoa sopivasta menetelmästä, sillä tavallinen aapinen ei olekaan paras apuväline, kuten moni voisi luulla. Lapsi tarvitsee kokonaismerkitystä, hän pystyy oppimaan kokonaisen sanan, kirjain on liian abstrakti.Vanhempia ei pidä jättää tietämättömiksi ja luulemaan, että lukemaan opettaminen on vain ammattilaisten asia. Samalla kun neuvoloissa kerrotaan kirjoista, pitäisi kertoa myös kokosanamenetelmästä. Lukemisen asiantuntemus kuuluu myös lasten vanhemmille.