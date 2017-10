Päivän lehti 25.10.2017

Lukutaito vähentää köyhyyttä ja rakentaa rauhaa

Suomalaisista

aikuisista 99 prosenttia osaa lukea. Me lainaamme kirjastoista kirjoja ja tallenteita kaksi kertaa enemmän kuin ruotsalaiset tai tanskalaiset.Lukukeskuksen mukaan Yhdysvalloissa noin 63 miljoonaa aikuista ei kykene lukemaan ­tavallista sanomalehtitekstiä. Lisäksi noin 44 miljoonaa ihmistä ei ole saavuttanut peruslukutaitoa, kuten elintarvikkeiden etikettien tai lasten kirjojen lukemiseen vaadittavaa tasoa.Nuo Yhdysvaltain luvut ovat uskomattoman suuria, vaikka maassa on noin 320 miljoonaa ­ihmistä. Tuskin Donald Trumpin vaalivoiton syytä tarvitsee ­kauempaa hakea. On valitettavaa, että Yhdysvalloissa miljoonat aikuiset eivät pysty lukemaan lapsille iltasatua. Meillä kaikki vanhemmat ja isovanhemmat pystyvät siihen.Lukutaito on ihmisoikeus. Se vähentää köyhyyttä ja rakentaa rauhaa. Luku- ja kirjoitustaito ovat suomalaisuuden perusta. Olemme luoneet nämä taidot koululaitoksen avulla.Nämä asiat on hyvä muistaa nyt, kun Suomi täyttää sata vuotta. Vanhempamme ja isovanhempamme ovat luoneet hyvinvointiyhteiskuntamme luku- ja kirjoitustaidon varaan.