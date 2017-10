Päivän lehti 25.10.2017

Mihin jäivät ruotsin- ja saamenkieliset runot?

Sain

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

lahjan kollegoiltani: runoantologia Katso pohjoista taivasta, joka on teoksen toimittajan Jenni Haukion ideasta luotu kunnian- ja rakkau­denosoitus 100-vuotiaalle Suomelle. Huolellisesti koottu valikoima suomalaista runoutta ­sisältää 367 runoa, jotka on ­ryhmitelty kahdentoista eri teeman ympärille. Kirjaa koristaa suomalainen taide.Kaiken pitäisi olla kohdallaan, mutta kirja jää etäiseksi, kun ”omia runoja” voi lukea ainoastaan käännettyinä. Edes Vårt land -laulu ei saa tilaa.Miksi näin? Juhlavuoden kunniaksi olisi ollut tyylikästä pitää kiinni historian faktoista ja taiteellisesta rehellisyydestä. Kirjan suomenkielinen ote ei olisi kärsinyt, vaikka muutama ruotsin- ja saamenkielinen runo olisi jätetty luettavaksi alkukielellä suomenkielisen käännöksen rinnalle.Runon käännös on aina tulkinta, eikä toinen kieli kanna ­samanlaista histo­rian ja merkitysten rikkautta kuin äidinkieli. Tästä teoksen toimittaja, kovan tason kirjallisuuden ammattilainen, lienee enemmän kuin tietoinen. Siksi ihmettelen hänen valintaansa jättää ulkopuolelle meidät ruotsin- ja saamenkieliset suomalaiset.Kansainvälistymisen aikakaudella olisi syytä korostaa vähemmistökielten olevan tärkeä osa Suomea eikä meitä toisistamme erottava tekijä.