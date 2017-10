Kourallinen lajeja kannattelee Suomen arvokisamenestystä olympialajeissa – valmennustukien saajia keskitetään nyt entistä pienemmälle joukolle

Päivän lehti 25.10.2017

Kourallinen lajeja kannattelee Suomen arvokisamenestystä olympialajeissa – valmennustukien saajia keskitetään

Lumilautailu

Parhaillaan Huippu-urheiluyksikössä tutkaillaan kesälajien lajiliittojen näkemyksiä siitä, millaista tukea heidän pitäisi saada.

Olympiakomitea

Pyöräilyunionin

Suomen

”Näen asian niin, että ei kenelläkään ole velvollisuutta pitää lajia hengissä.”

Yksi

”Jos Suomen ranking kehittyy niin paljon kuin nyt, katsomme koripallon olevan menestynyt laji”

Entä joukkuelajit?