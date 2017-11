Päivän lehti 25.11.2017

Tapahtumia lauantaina 25. marraskuuta

Konsertit

Keikat

Klubit

Teatteri

Tanssi

Muut menot

Lapsille

Kansallisooppera Estonian solistit Heli Veskus, sopraano, Helen Lokuta, mezzosopraano, Rauno Elp, baritoni, Priit Volmer, basso, sekä solistit Suomesta ja Italiasta. Lisäksi gaalassa esiintyvät Kansallisooppera Estonian kuoro ja orkesteri sekä Viron Kansallisbaletti. Vello Pähn johtaa. Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13) klo 18. Liput 75 e.Patrick Barlow'n jouluisen oopperakomedian on ohjannut Marc Gassot. Rooleissa Jouni ja Petri Bäckström sekä Reetta Ristimäki. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 16. Liput 19–29 e.Osipovin orkesteri solisteinaan Vesa-Matti Loiri, Maria Ylipää, Diandra, Pentti Hietanen ja Elena Putina. Lavalla myös venäläiset estradimusiikin taiturit. Juontajana Mikko Leppilampi. Finlandia-talo (Mannerheimintie 13 E) klo 19. Liput 51,50 ja 58 e.Taideyliopiston Sibelius-Akatemian vanhan musiikin opiskelijoiden konsertti. Lähetyskirkko (Tähtitorninkatu 18) klo 18. Vapaa pääsy.Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 19. Liput 32 e.A cappella -lauluyhtye Ihmetys esittää suomalaisten säveltäjien joululauluja eri vuosikymmeniltä. Helsingin kaupungin talvipuutarha (Hammarskjöldintie 1) klo 13 ja 14.30. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.Solistina Tuomas Katajala. Pyhän Laurin kirkko (Kirkkotie 45, Vantaa) klo 19.30. Liput 25 e.Eiran Musiikkikoulun sävellahja 100-vuotiaalle Suomelle. Eiran Musiikkikoulun oppilaat ja opettajat esiintyvät. Lähetyskirkko (Tähtitorninkatu 18) klo 14. Vapaa pääsy.Iholla-klubi. Piritta (Eläintarhantie 12) klo 18. Liput 6, 10 ja 12 e.Tapio Tiitu urut, Aku Rantama, baritoni, Minna Grönthal, sopraano, Matias Haakana, tenori, Helsingin Työväen Orkesteri johtajanaan Luis Ramirez ja Gospel Helsinki johtajanaan Nina Pakkanen. Helsingin Sydänkuntoutus ry järjestää. Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3) klo 18. Vapaa pääsy, ohjelma 15 e.Unicornis-levynjulkaisukonsertti. Pyhän Laurin kirkko (Kirkkotie 45, Vantaa) klo 17. Liput 10 ja 20 e.Ville Paija, piano, ja Teemu Åkerblom, kontrabasso. Lisäksi konserttitietovisa. Café Carusel (Merisatamanranta 10) klo 13–15. Vapaa pääsy.Hartwall-areena (Areenankuja 1) klo 18.30. Liput 52,50 e.Pressa (Antinkatu 2) klo 22. Liput 14 e.Semifinal (Urho Kekkosen katu 6, sisäpiha) klo 21. Liput 8 e.Dj Mac. Shamrock (Peltolantie 2, Vantaa) klo 20.30. Liput 15 e.Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 7 e.Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48) klo 19. Liput 35,90 e.Esiintymässä Bruce Kulick. KISS Army Finland järjestää. Elmun baari (Telakkakatu 8) klo 13–18 ja 21–2. Liput 17,50 ja 28 e.Nosturi (Telakkakatu 8) klo 20. Liput 12 e.Oranssi ry (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 11) klo 18 Hän, Too Slow, Tuntematon Tie, Follow the Sea, Mustat Kalsarit ja Jukka Nissinen. Liput 6 e.Virgin Oil Co. (Kaivopiha, Mannerheimintie 5) klo 22. Liput 19 e.Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 19. Liput 29 e.Tulisuudelma (Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, Vantaa) klo 24. Liput 24 e.Livenä Since November. Dj:t Sami & Hygge Lig. Dubrovnik (Eerikinkatu 11) klo 22. Liput 7 e.The Circus (Salomonkatu 1–3) klo 22. Liput 19,50 e.Merikerho (Hanasaarenkatu 2) klo 22–4. Liput 7 e.Espoon kaupunginteatterin Kulttuurikeskuksen-tilat (Kaupinkal­liontie 10, Espoo) klo 15. Liput 22 e.Sirius Teatern ja Teater Mars, Universum (Perämiehenkatu 13) klo 14. Liput 18–22 e.Ylioppilasteatteri, studio (Aleksanterinkatu 23) klo 19 (ensi-ilta). Liput 6, 10 ja 15 e.Valtimonteatteri (Aleksis Kiven katu 22) klo 15. Liput 15 e.Vuotalo, Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 17. Liput 15 e.Aika-teatteri, Helsingin aikuisopisto (Töölöntullinkatu 8) klo 16. Vapaaehtoinen pääsymaksu.Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 13. Liput 15, 20 ja 25 e.Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 16–32 e.Teatteri Vantaa, Silkkisali (Tikkurilantie 44, Vantaa) klo 19. Liput 25 ja 28 e.Vantaan Näyttämö (Oraskuja 1, Vantaa) klo 17. Liput 13 ja 15 e.Nyyrikki (Pohjolan­katu 2) klo 20. Liput 25 e.Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 19. Liput 22,50 ja 26,50 e.Karjalatalo (Käpylänkuja 1) klo 15. Liput 20 ja 25 e.Tanssiteatteri Hurjaruuth, Kaapelitehtaan pannuhalli (Tallberginkatu 1) klo 13 ja 17. Liput 15–32 e.Alberga (Leipurinkuja 2, Espoo) klo 20. Liput 24 e.Kulttuuritehdas Korjaamo, kulmasali (Töölönkatu 51 B) klo 19. Liput 20 e.Teatteri Kultsa (Käenkuja 6–8, Katri Valan puiston väestönsuoja) klo 19. Liput 12 ja 15 e.Kenneth Greven koreografia. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 14 ja 19. Liput 16–129 e.Teatterikorkeakoulun koreografian, valosuunnittelun ja äänen maisteriohjelmat sekä Aalto Arts. Kallio Stage (Pengerkatu 11 A) klo 19. Liput 9 ja 17 e.Jatkot on Tanssiteatteri Sivuun Ensemblen teos. Janne Laihon ohjaama The Wunderers lyhytelokuva. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 19 ja 27 e.Veronika Lindbergin ja Liisa Pentin uusi tulkinta Pentin soolosta vuodelta 1987. Zodiak (Tallberginkatu 1) klo 19. Liput 15, 18 ja 25 e.Alpo Aaltokoski Companyn kahden esityksen ilta. Stoa, teatterisali (Turunlinnantie 1) klo 19. Liput 12 ja 15 e.Klo 16.45 Fahrenheit 451 (Britannia 1966). O: François Truffaut. K12. Klo 19 Auringonlaskun katu (USA 1950). O: Billy Wilder. K12. Klo 21 Spetters – nuoria haaveita (Alankomaat 1980). K16. Orion (Eerikinkatu 15). Liput 6,50 e.Taikuutta, burleskia ja kuplivaa tunnelmaa, emäntänä Bettie Blackheartja Star Bunnies -ryhmä. Dj Fiona Timantti. Gloria (Pieni Roobertinkatu 12–14) klo 18–1. Liput 30–55 e.Vapaaottelua. Kulttuuritalo (Sturenkatu 4) klo 18. Liput 49,90 e.Puhujina yhteiskunnalliset aktiivit Vappu ja Ilkka Taipale, filosofian tohtori Sari Näre, valtiotieteiden tohtori Heino Nyyssönen, yhteiskuntatieteiden tohtori Matti Hannikainen ja valtiotieteiden tohtori Paavo Löppönen. Paasitorni (Paasivuorenkatu 5 A) klo 10–16. Oviraha 10–15 e.Helsingin Alzheimer-yhdistys ry järjestää. Huutokaupan tuotto ohjataan lyhentämättömänä työhön muistisairaitten hyväksi. Invalidisää­tiön auditorio (Tenholantie 10 A) klo 14. Vapaa pääsy.Koiviston syntymäpäiväseminaari naapurisuhteista Euroopan ytimeen, puhujina Ruotsin entinen pääministeri Ingvar Carlsson, Erkki Liikanen, Jaakko Kalela, Pauli Kettunen, Pekka Sutela, Miapetra Kumpula-Natri ja Merja Ylä-Anttila. Paasitorni, Karl Lindahl -sali (Paasivuorenkatu 5 A) klo 13–16.30. Vapaa pääsy.Katsotaan Ville Suhosen ja Kim Saarniluodon ohjaama suomalainen dokumenttielokuva vuodelta 2012. Sellon kirjasto (Kauppakeskus Sello, Leppävaarankatu 9, Espoo) klo 15. Vapaa pääsy.Oranssi ry (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 11) klo 12–16 Lauantaisauna. Saunatilat henkivät tiukkaa neuvostohenkeä ja Stalker -elokuvan sielunmaisemaa. Tule oma­na itsenäsi, kyseessä on sekasauna. Voi käyttää uimapukua. Vapaa pääsy.Professori Martti Häikiö luennoi. Ritarihuone (Ritarikatu 1) klo 15. Liput 10 e.Tikkurilan Sirkuskoululaisten esitys vie yleisön aikamatkalle 100-vuotiaan Suomen sirkushistorian pyörteisiin. Lumo-sali (Urpiaisentie 14, Vantaa) klo 15. Dramatisoitu näyttelykierros 1800-luvun kuumimpiin keskustelunaiheisiin Minna ­Canthin johdolla. Canthina näyttelijä Helena Ryti. Päivälehden museo (Ludviginkatu 2–4) klo 14. Vapaa pääsy.Keravan kaupunginkirjasto (Paasikivenkatu 12, Kerava) klo 13. Vapaa pääsy.Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 14. Liput 9 e.Kansallisooppera Estonian vauva­oopperaa 0–3-vuotiaille. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 10 ja 11.30. Liput 15 e.