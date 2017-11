Päivän lehti 25.11.2017

Lain on suojeltava lapsia aikuisten julmuuksilta

Karjalainen

Kalevan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Iltalehti

kummastelee Turun hovi­oikeuden tuomiota, jonka mukaan alakouluikäisen lapsen väkisinmakaajaa ei voitu tuomita törkeästä raiskauksesta tai edes raiskauksesta – tuomio tuli törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.”Oikeudessa tuomiot on ilman muuta annettava lain mukaan. Huutoäänestykset ja mutu-tuntumat eivät kuulu oikeusvaltion lainkäyttöön. Jos nykyistä lakia ei voida tulkita niin, että kymmenvuotiaan kanssa sukupuoliyhteydessä ollut on raiskannut lapsen, muutettakoon lakia.””Oikeusvaltiossa laki ei voi olla sellainen, joka on suuren enemmistön oikeuskäsityksen vastainen – joskaan se ei voi olla sellainenkaan, että rikoksentekijälle ei jää mahdollisuutta sovittaa tekoaan ja aloittaa uutta elämää.”mukaan hovioikeuden ratkaisu paljastaa vakavan heikkouden rikoslain muotoilussa.”Samalla oikeuden tekemä tulkinta osoittaa vajavaista ymmärrystä lapsen kyvystä suojella itseään. Tapauksesta tarvitaan korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu.”muistuttaa, että laista on jo poistettu niin kutsuttu lievä raiskaus.”Nyt on aika päivittää lapsiin kohdistuvien julmien tekojen rikosoikeudelliset käytännöt.”