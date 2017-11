Baarin piikki auki koko illan, jopa 300 euroa jokaista juhlijaa kohden – nousukausi näkyy nyt työpaikkojen pikkujouluissa

Päivän lehti 25.11.2017

Baarin piikki auki koko illan, jopa 300 euroa jokaista juhlijaa kohden – nousukausi näkyy nyt työpaikkojen pik

Taloustilanteen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Isoja

Yritykset

Monissa