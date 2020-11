Päivän lehti 25.11.2020

Lentoyhtiö Qantas alkaa vaatia rokotustodistusta

Australialaisen Qantas-lentoyhtiön kansainvälisten lentojen matkustajilla on vastaisuudessa oltava koronavirusta vastaan annettu rokotus, kertoo uutistoimisto AFP. Qantas on ensimmäinen suuri lentoyhtiö, joka on ilmoittanut rokotusvaatimuksesta.