Päivän lehti 25.12.2018

Myös talousmetsien monimuotoisuutta on välttämätöntä lisätä

Viimeaikaisessa metsäkeskustelussa kysymys metsiemme monimuotoisuuden köyhtymisestä on paljolti jäänyt ilmastonmuutoskohun varjoon. Eipä silti, ilmastonmuutos on globaalisti äärimmäisen tärkeä asia, ja meidän suomalaisten on hoidettava oma osamme sen hillitsemiseksi mallioppilaan tavoin.