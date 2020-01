Päivän lehti 26.1.2020

Suomessakin hallintoneuvostoilla on valtaa

Torstaina 23. tammikuuta sivulla A 26 kirjoitettiin, että toisin kuin suomalaisissa hallintoneuvostoissa Saksassa hallintoneuvostoilla on myös valtaa. Suomessakin hallintoneuvostoilla on valtaa, mutta Saksassa sitä on enemmän kuin Suomessa.