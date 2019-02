Päivän lehti 26.2.2019

Vuosittain Suomen synnytyssaleissa tehdään avausleikkaus kymmenille ympärileikatuille naisille

Suomalaisissa synnytyssaleissa havaitaan yhä usein ympärileikkauksen muotoa, jossa naisen emätinaukkoa on kavennettu tai se on ommeltu kokonaan kiinni. Niille naisille, joille tällainen infibulaatio on tehty, tehdään synnytyksen yhteydessä avausleikkaus, jossa ompeleet leikataan.