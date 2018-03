Päivän lehti 26.3.2018

Tällä viikolla kannattaa mennä kuuntelemaan metoo-liikehdinnän vuoksi ajankohtaista oopperaa ja ”henkiin herän

Benjamin Brittenin vuonna 1946 säveltämä kamariooppera The Rape of Lucretia sijoittuu antiikin Roomaan, mutta aihe on aina vain ajankohtainen. Oopperan tarinassa hyveellinen Lucretia tulee raiskatuksi eikä kestä siitä johtuvaa häpeää vaan tekee itsemurhan.