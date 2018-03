Päivän lehti 26.3.2018

Korruptiosta kärsivä Kosovo haaveilee EU:sta – ”Me olemme eurooppalaisia”, sanoo Kosovon pääministeri, joka yr

Pristina Itsestäänselvyydeltä kuulostava lausuma voi joskus pysäyttää kaikessa yksinkertaisuudessaan. ”Kosovo on olemassa. Se on fakta. Me kuulumme Länsi-Balkaniin ja Euroopan unioniin”, sanoo Kosovon pääministeri Ramush Haradinaj HS:lle virkahuoneessaan Kosovon pääkaupungissa Pristinassa.