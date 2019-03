Päivän lehti 26.3.2019

Vasemmistoliiton eduskunta­vaali­ehdokas kertoo, että hänen kimppuunsa hyökättiin Itäkeskuksessa

Vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas Suldaan Said Ahmed kertoo, että hänen kimppuunsa on hyökätty Helsingin Itäkeskuksessa. Hyökkäys tapahtui maanantaina päivällä metroasemalla. Said Ahmed oli tulossa vaalitilaisuudesta, ja hänellä oli käsissään ehdokasmateriaalia.