Päivän lehti 26.4.2019

Miksi ilmapallon poksahduksesta kuuluu niin kova ääni?

Elena Laakso, 9 Kysymys vaikuttaa yksinkertaiselta mutta on itse asiassa vaikea. Vastaukseksi on kaksi vaihtoehtoa. Joko ääni tulee ilmapallon sisältä purkautuvasta ilmasta tai pallon kuoren repeämisestä. Todennäköisempää on, että repeäminen aiheuttaa enemmän ääntä.