Päivän lehti 26.5.2019

Veikkausliigan vähämaaliset tasapelit eivät kiinnosta

Jalkapallon Veikkausliigaa on nyt pelattu 8–10 kierrosta joukkueesta riippuen. Kaikkien joukkueiden tehtyjen maalien keskiarvo on alle kaksi. Seitsemällä joukkueella tuo keskiarvo on alle yhden tai tasan yksi. Vähämaalisten tasapelien määrä on hämmästyttävän suuri.