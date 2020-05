Päivän lehti 26.5.2020

Sunnuntaina 24. toukokuuta sivulla C 29 kerrottiin, että tv-sarjan Ei haukku haavaa tee on ohjannut Lauri Nurkse. Sarjaa on ohjannut myös Olli Ilpo Salonen.