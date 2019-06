Päivän lehti 26.6.2019

Rikosten sovittamiseen tarvitaan uusia malleja

Näennäisen pienistä rikoksista tulee isoja, kun niitä on tarpeeksi paljon. Lisäksi ne keskittyvät jatkuvasti pienelle joukolle ihmisiä. Kysymys on sakoista ja niiden sovittamisesta vankilassa. Varastaminen on rikos. Siitä ei päästä mihinkään, ja siitä on aina tuomittava.