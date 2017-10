Päivän lehti 26.10.2017

Esikoisromaani hukuttaa oleelliset kysymykset sanavyöryn alle

”Näin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Marjaanan

Anja Kaurasen

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.