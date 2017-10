Päivän lehti 26.10.2017

Rapsutatko päätäsi puhuessasi? Se on vahva viesti

Raavitko päätäsi, kun olet hämilläsi? Se on hermostuksen merkki niin ihmisillä kuin monilla muillakin kädellisillä. Tällainen itseen kohdistuva stressikäytös on saattanut tutkijoiden mukaan kehittyä pitämään yllä rauhaa yhteisössä.Kun makakilauman jäsenet osasivat kehonkielestä lukea jonkun yksilön olevan stressaantunut, he olivat tätä kohtaan vähemmän aggressiivisia, Scientific Reports -lehdessä syyskuussa julkaistu brittitutkimus.Ihminen näprää kasvojaan puhuessaan jopa viidenneksen ajasta. Käsi kasvoilla ei ole vain ilmeiden lukemista haittaavaa sohimista, vaan antaa omanlaistaan lisätietoa kanssakeskustelijan mielentilasta. Näin toteaa Cambridgen yliopistossa tehty väitöstutkimus, jossa analysoitiin käden asentoa, liikkeitä sekä sitä, mitä kohtaa kasvoista se kosketti. Näistä riippuen ele saattoi merkitä esimerkiksi tiukkaa ajatustyötä, epävarmuutta, epäilyä, petollisuutta tai ikävystymistä.Viesti tehostuu, kun sanojen tueksi myös elehtii, toteavat saksalaiset ja hollantilaiset tutkijat. Syyskuussa Psychonomic Bulletin & Review -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa käden tai pään liikkeellä höystettyyn kysymykseen vastattiin selvästi ripeämmin kuin pelkkään puheeseen.Peilaamme toistemme eleitä usein automaattisesti. Haukotus tarttuu herkästi tilanteesta ja paikasta riippumatta – niin nähtynä kuin vain kuultunakin. Italialaistutkijat ovat havainneet, että ystävien ja etenkin rakastavaisten välillä haukotus tarttuu tavallistakin useammin ja nopeammin. Yritys tukahduttaa reaktiota vain kiihdyttää sitä, kertoo puolestaan Nottinghamin yliopiston elokuussa julkaistu tutkimus.