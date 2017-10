Päivän lehti 26.10.2017

Helsingin EU-kokoukset suututtivat muun Suomen

Lapin Kansa

Kaleva

Kainuun Sanomat

paheksuu sitä, että hallituksen EU-ministerivaliokunta on päät­tänyt keskittää Suomen heinäkuussa 2019 alkavan EU-puheenjohtajakauden kokoukset Helsinkiin.”Ei riitä, että Helsinki pyrkii rohmuamaan itselleen joka ikisen viraston, laitoksen ja pääkonttorin.””Kokousten keskittämispäätös on iso muutos Suomen aikaisempaan linjaan. Kun Suomi oli edellisen kerran – vuonna 2006 – EU-puheenjohtajamaa, kokouksia pidettiin peräti 21 eri paikkakunnalla.””EU-ministerivaliokunnan päätös on otettu vastaan maakunnissa ihmetyksen sekaisella tyrmistyksellä, eikä ihme. Pääkaupungin härskiydellä ei näytä olevan mitään rajoja.””Kokousten hajauttaminen eri puolille maata olisi laajentanut Euroopan eri maista tulevien EU-päättäjien Suomi-tietämystä. Nyt he saanevat tyytyä ­siihen, mitä Helsinki-Vantaan lentokenttä ja Pasila ympäristöineen tarjoavat.”pitää kokousten keskittämistä huonosti harkittuna kamreeriajatteluna.”EU-puheenjohtajuus tarjoaa isäntämaalle yleensä tilaisuuden esitellä it­seään tavallista laajemmin. – – Näin ­me­nettelee parhaillaan ensimmäistä puheenjohtajakauttaan isännöivä Viro, joka on hajauttanut kokoukset pitkin maata näyttääkseen Viron parhaat puolet.””Voi myös kysyä, onko kokousten ­sijoituspäätösten taustalla hallinnon keskusvetoisuus tai jopa mukavuuden­halu. Lisäksi kyseessä on muhkea, noin 70 miljoonan euron aluepoliittinen satsaus Helsingin hyväksi.””EU:n läheisyysperiaate puoltaisi ­kokousten hajauttamista. Kokousten ripottelu eri puolille maata antaisi unionin jäsenmaiden ja EU-komission päät­täjille sekä virkakunnalle luonnollisella tavalla tuntumaa Suomen erityisolo­suhteista. Suomalaisille virkamiehillekään ei liioin olisi pahitteeksi käydä Kehä kolmosen pohjoispuolella muutaman kerran uransa aikana.””EU:n ideaan istuu huonosti, että ­kokoukset järjestetään pelkästään ­pääkaupungeissa. – – Suomen kauden kokouspaikkajärjestelyt on syytä panna pikavauhtia uusiksi.”luonnehtii EU-kokousten keskittämispäätöstä erikoiseksi.”Taustalla on järjestäjien mukaan sekä kustannus- että turvallisuussyitä. On jokseenkin käsittämätöntä ajatella, että muilla paikkakunnilla kuin Helsingissä ei voisi järjestää turvallisesti virkamies- ja ministeritason kokouksia. Kustannuksia niistä syntyy, mutta vastaavasti tarjolla on kansainvälistä näkyvyyttä maasta, jossa on paljon esiteltävää pääkaupunkiseudun ulkopuoleltakin.””Maakuntauudistuksen läpikäyneen Suomen minimitavoitteeksi pitää asettaa se, että EU-kokouksia järjestetään vähintään jokaisessa maakuntakeskuksessa.”