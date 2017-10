Päivän lehti 26.10.2017

Urheilutuloksia, torstain tv-urheilun tärpit ja rahapelejä

25.–28. tammikuuta: Monte Carlo15.–18. helmikuuta: Ruotsi8.–11. maaliskuuta: Meksiko5.–8. huhtikuuta: Ranska26.–29. huhtikuuta: Argentiina17.–20. toukokuuta: Portugali7.–10. kesäkuuta: Italia26.–29. heinäkuuta: Suomi16.–19. elokuuta: Saksa13.–16. syyskuuta: Turkki4.–7. lokakuuta: Britannia25.–28. lokakuuta: Espanja15.–18. marraskuuta: Australia4. kierrosta: Arsenal–Norwich ja. 2–1, Bournemouth–Middlesbrough 3–1, Bristol City–Crystal Palace 4–1, Leicester–Leeds 3–1, Swansea–Manchester United 0–2, Manchester City–Wolverhampton rp. 1–0.HIFK–KalPa 5–1 (1–1, 2–0, 2–0)1. erä: 7.07 Alexandre Texier (Alexander Ruuttu) 0–1, 19.11 Joonas Rask (Lennart Petrell–Thomas Nykopp) 1–1.2. erä: 35.53 Miro Heiskanen (Petrell–Vili Sopanen) 2–1, 38.24 Sopanen (Tyrväinen–Heiskanen) 3–1.3. erä: 49.59 Tyrväinen (Sopanen–Erik Thorell) 4–1, 52.16 Thorell (Ryan O'Connor–Teemu Eronen) 5–1 yv.Seuraavat ottelut: 26.10. Kärpät–Lukko, Ässät–TPS.IPK–Ketterä vl. 3–2K-Vantaa–LeKi 3–4 (1–2, 0–2, 2–0)Peliitat–SaPKo 3–6 (2–2, 0–0, 1–4)Espoo United–TuTo Hockey vl. 4–3Buffalo–Detroit 1–0, NY Islanders–Arizona 5–3, Philadelphia–Anaheim 2–6, A: Kalle Kossila 0+1., Pittsburgh–Edmonton ja. 2–1,Carolina–Tampa Bay 1–5, Montreal–Florida 5–1, M: Artturi Lehkonen 0+1. F: Aleksander Barkov 0+1, Ottawa–Los Angeles vl. 2–3, Nashville–Calgary vl. 2–3. N: Pekka Rinne 30/32 torjuntaa., Minnesota–Vancouver 0–1, Colorado–Dallas 5–3, Las Vegas–Chicago 4–2.Espoo United–Vilpas 89–97 (46–36)United: Omar Calhoun 21/5, Jeb Ivey 17/3, Samuel Haanpää 16/8, Okko Järvi 14/3, Darious Moten 12/1, Jervon Pressley 5/5/4 torjuntaa, Lauri Toivonen 2/3, Jouko Järvinen 2/3/6 syöttöä, Topi Halme 0/2.Seagulls–Korihait 94–81 (42–40)Seagulls: Kayel Locke 18/4, Jermaine Marshall 15/5, Tuukka Kotti 14/11, Remy Abell 12/5, Timo Heinonen 12/6, Antti Kanervo 11/4, Derek Jackson 8/5, Alex Vaenerberg 4/1, Ricky Waxlax 0/1, Sakari Laakso 0/1.Kataja–FC Porto 88–84 (45–39)Kataja: Damier Pitts 20/4, Timothy Williams 16/8, Wesley Saunders 14/9, Tommi Huolila 14/6, Ilari Seppälä 10/3, Vesa Mäkäläinen 8/3, Atte Perttu 6/2, Jesse Niemi 0/1, Emil Osmanu Djeen 0/1.Cleveland–Chicago 119–112Chi: Lauri Markkanen 19 pistettä/8Orlando–Brooklyn 125–121, Boston–New York 110–89, Minnesota–Indiana 107–130, Portland–New Orleans 103–93, Los Angeles Clippers–Utah 102–84.VaLePa–Akaa-Volley 3–0 (25–20, 25–21, 25–20). Hurrikaani–Vantaa Ducks 3–1Sulkapallon Ranskan avoin mestaruusturnaus, palkintoarvo 276300 euroa:1. kierrosta: Miesten kaksinpeli: Rasmus Gemke Tanska–Eetu Heino Suomi 22–20, 22–20.Sekanelinpeli: Vitalij Durkin/Nina Vislova Venäjä–Anton Kaisti/Jenny Nyström Suomi 21–19, 22–20.4. lähtö, Toto65-1, lv 2100 m: 1) Ypäjä Hereiam/Iikka Nurmonen 14,2a (3,52), 2) Fakir Victory 14,5a (5,83), 2) Fury Heart 14,5a (9,08).4) Fine By Me 14,8a (29,0). Toto (4-10/11): 3,52 1,82-1,85/2,30 3,90.5. lähtö, Toto65-2, lv 2100 m: 1) Axel Foley/Tommi Kylliäinen 14,8a (3,7), 2) Capo The Eemil 14,9a (4,38).3) Por Nie Rock 15,2a (10,25).4) Stone Capes Nanet 15,3a (8,43). Toto (12-2-10): 3,70 1,62-2,06-2,67 8,67.6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 2100 m: 1) Stonecapes Poe/Ari Moilanen 16,5 (2,64), 2) First Overtime 16,9 (7,35).3) Rosegirl 17,0 (6,84).4) Wilds Celebrity 16,6 (42,97). Toto (4-1-3): 2,64 1,38-2,04-1,91 10,78.7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, sh 2100 m: 1) Vixen/Mika Forss 24,6a (8,58), 2) Koskelan Akseli 24,7a (3,93).3) Juntti-Jussi 24,8a (5,9).4) Topper 25,0a (52,68). Toto (5-3-2): 8,58 1,86-1,65-2,07 15,05. Toto4 voitto-osuus: 12,40. Troikka: 101,16.8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m Isokenkä: 1) Stormysky/Santtu Raitala 13,8a (1,91), 2) Bret Boko 13,9a (6,58).3) Maffioso Face 13,9a (8,74).4) Costatantisoldi 14,1a (86,59).poissa: 12. Toto (2-10-3): 1,91 1,40-1,67-1,61 7,62. Toto4 voitto-osuus: 20,30.9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) One Break Broline*/Tommi Kylliäinen 14,4a (6,27), 2) Laura Vixi* 14,5a (3,28).3) Papa Corleone 14,6a (17,05).4) Exuberance 14,6a (4,92). Toto (1-7-3): 6,27 2,07-1,71-3,61 9,41. Toto4 voitto-osuus: 54,60. Troikka: 280,11. Päivän Duo: 2-1, kerroin: 13,30.ITF Junior Masters -turnaus:Poikien kaksinpeli, Shuai-lohko:Emil Ruusuvuori Suomi–Jurij Rodionov Itävalta 6–0, 6–2.Ruusuvuori kohtaa seuraavaksi maailman juniorirankingin ykköspelaajan, Kiinan Yibing Wun.18.30 Liiga: Ässät-TPS19.00 Ravit: Toto4, Kouvola21.30 PGA Tour: Sanderson Farms Championship16.00 Tennis: ATP 500, Basel20.00 SHL: Linköping-Rögle21.30 Ratapyöräily: Six Day Series,02.00 MLS Playoffs: Atlanta-Columbus20.30 Copa del Rey: Lleida-Real22.30 Copa del Rey: Fuenlabrada-Real Madrid03.25 NFL: Baltimore-Miami22.00 Koripallon Euroliiga: Olimpia Milan-Barcelona02.05 NHL: Toronto-Carolina02.35 NHL: Ottawa-Philadelphia02.05 NHL: Pittsburgh-Winnipeg05.05 NHL: Vancouver-Washington02.05 NHL: NY Rangers-Arizona05.05 NHL: Vancouver-Washington05.00 WGC: HSBC ChampionsKeskiviikko 25. 10.Päiväarvonta: 1, 2, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 27, 38, 40, 43, 46, 57, 58, 60, 62, 66. Kunkkunumero: 58.Keskiviikko 25. 10.Ilta-arvonta: 1, 3, 6, 9, 20, 22, 23, 26, 27, 38, 44, 45, 46, 52, 53, 56, 58, 60, 61, 67. Kunkkunumero: 20