Päivän lehti 26.11.2017

Musiikin museolle suomenkielinen nimi

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Pasilaan on suunnitteilla suomalaisen musiikin museo. Hanke on hieno, ja kannatan lämpimästi museosuunnitelmaa. Minua kuitenkin jäi ihmetyttämään museon nimi. Miksi ihmeessä suomalaisen kulttuurin museolle pitää antaa englanninkielinen nimi ”Hall of Fame”?



Vieraskielisten käännösten yleinen käyttö edustaa suurta kotimaisen kielen ja kulttuuriperinnön turmelemista. Englanninkielisen nimen käyttö tässä yhteydessä on karmealla tavalla epäonnistunut valinta.



Miksi suomalaisen musiikkikulttuurin museolla ei voi olla suomenkielistä nimeä, esimerkiksi ”Olavi Virran museo” tai ”Suomalaisen musiikin museo” tai vielä yksinkertaisemmin ”Musiikin museo”?



Kimmo Hantunen



kauppatieteiden maisteri, Helsinki