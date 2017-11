Päivän lehti 26.11.2017

HS Kirjaston viikon kirjassa soi klassinen musiikki – Marjo Heiskasen romaani vie soittajien ihmissuhteisiin

Marjo Heiskasen

Mustat koskettimet

Jos sinulla

(s. 1963) romaanissa Mustat koskettimet on paljon omakohtaista, vaikkei se suoraan omaelämäkerrallinen olekaan. Totta on kuitenkin, että Heiskanen kouluttautui muusikoksi ja teki töitä pianistina, ennen kuin kuulo-ongelmat pakottivat hänet vaihtamaan alaa.Kirjallisen uransa (romaaneja on kaksi, tietokirjoja ja runokokoelmia yksi) ohessa Heiskanen on työskennellyt myös tiedottajana ja Pohjois-Savossa sanataiteen läänintaiteilijana.kertoo klassisesta musiikista ja muusikkoudesta.Keskushenkilönä on nelikymppinen, keskinkertainen ­pianisti Sere, joka kokoaa ympärilleen trioa. Mukaan tulevat nuori puolalainen sellistimies, jolla on paljon ongelmia sekä musiikissaan että elämässään, ja virtuoosinen naisviulisti. Tiiviisti heidän kanssaan työskentelee myös ryhmän assistentti, entinen muusikkolahjakkuus hänkin.Pienen, keskinäiseen luottamukseen pakotetun ryhmän välit joutuvat luonnollisesti koetukselle, ja se on romaanin ydin.Ihmiset, jotka työkseen eläytyvät musiikkiin ja tulkitsevat säveltäjien teoksia, voivat olla ihmissuhteissaan sokeita kuin lepakot.