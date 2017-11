Päivän lehti 26.11.2017

Suuri koalitio on yhä mahdollinen Saksassa

Turun Sanomien

mukaan alkuviikosta umpikujaan ajautuneet Saksan hallitusneuvottelut ovat saaneet elvytystä yllättävästä suunnasta.”Syyskuun liittopäivävaaleissa murskatappion kärsinyt ja välittömästi opposi­tioon ilmoittautunut sosiaalidemokraattinen SPD on harkitsemassa paluuta hallitusruotuun.””Oppositiopäätöksen peruminen tai edes sellaisen harkitseminen on SPD:n puheenjohtajalta Martin Schulzilta melkoinen myönnytys. Joku voisi puhua jopa nöyrtymisestä.””Liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier, ex-puheenjohtaja ja entinen ­sosiaalidemokraattinen oikeusministeri, vetosi SPD:n ja Schulzin vastuuntuntoon, jotta uudet vaalit voitaisiin välttää. Perjantaina SPD tiedotti, ettei se aio sulkea itseään pois hallitusneuvotteluista. Perusteeksi mainittiin kunnioitus liittopresidenttiä kohtaan.””Kyse on paljon muustakin, kuin SPD:n kunnioituksesta liittopresidenttiä kohtaan.””Euroopan parlamentissa näyttävää uraa tehnyt Schulz tuli vasta alkuvuodesta Saksan sisäpolitiikkaan eräänlaisena pelastavana enkelinä. Aluksi SPD:n kannatus lähti reippaaseen nousuun, mutta puheenjohtajavaihdoksen huuma haihtui nopeasti. Liittopäivävaaleissa kannatus romahti 20,5 prosenttiin.”