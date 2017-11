Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Päivän lehti 26.11.2017

, F1-sarjan kauden 20/20 kilpailu, Abu Dhabin gp:Aika-ajo: 1) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes 1.36,231, 2) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes jäljessä 0,172 sekuntia, 3) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari –0,546, 4) Daniel Ricciardo Australia, Red Bull –0,728, 5) Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari –0,754, 6) Max Verstappen Hollanti, Red Bull –1,097., Sveitsi, EM-kilpailut, B-divisioona:Miehet, World challenge, 2. ottelu (paras kolmesta): Italia–Suomi 7–2. Italia otti MM-kisapaikan voitoin 2–0.Naiset, World Challenge, 2. ottelu (paras kolmesta): Tanska–Suomi 6–9, Suomi–Tanska 7–8. Tanska otti MM-kisapaikan voitoin 2–1., Australian Open, tilanne 54/72 reiän jälkeen (par 71):203 lyöntiä (10 alle parin): Jason Day Australia 66+68+69,...214 (+1): Mikko Ilonen Suomi 73+68+73 (jakaa 35. sijaa)., Kuusamo, maastohiihdon maailmancup:Naiset, 10 km (p): 1) Marit Björgen Norja 25.07,6, 2) Charlotte Kalla Ruotsi jäljessä 17 sekuntia, 3) Ingvild Flugstad Östberg Norja –17,8, ...suomalaiset: 12) Kerttu Niskanen –1.06,1, ...15) Laura Mononen –1.11,3, ...27) Aino-Kaisa Saarinen –1.34,2, 28) Krista Pärmäkoski –1.36,2, ...31) Johanna Matintalo –1.47,4, ...50) Riitta-Liisa Roponen –2.16,1, ...55) Anne Kyllönen –2.22,3, ...65) Anni Kainulainen –2.53,1, ...68) Maija Hakala –2.57,5, ...70) Katri Lylynperä –3.03,2, 71) Anita Korva –3.05,7, 72) Johanna Ukkola –3.12,4, ...75) Vilma Nissinen –3.23,3, ...81) Leena Nurmi –3.43,9.Miehet, 15 km (p): 1) Johannes Hösflot Kläbo Norja 33.38,8, 2) Didrik Tönseth Norja –15,3, 3) Iivo Niskanen Suomi –17,7, ... 15) Matti Heikkinen Suomi... 36) Antti Pentsinen Suomi 1.43,3, 37) Ari Luusua Suomi –1.46,1,... 49) Antti Ojansivu Suomi –2.08,2,... 53) Lauri Vuorinen Suomi –2.18,3,... 67) Lari Lehtonen Suomi –2.43,9,... 69) Juho Mikkonen Suomi –2.49,1,... 82) Juuso Haarala Suomi –3.08,1, 83) Toni Ketelä Suomi –3.09,2.: Crystal Palace–Stoke 2–1, Manchester U–Brighton 1–0, Newcastle–Watford 0–3, Swansea–Bournemouth 0–0, Tottenham–West Bromwich 1–1, Liverpool–Chelsea 1–1.: Dortmund–Schalke 4–4, Eintracht Frankfurt–Leverkusen 0–1 (EF: Lukas Hradecky pelasi 90 min), Augsburg–Wolfsburg 2–1, Leipzig–Werder Bremen 2–0, Freiburg–Mainz 2–1, Mönchengladbach–Bayern München 2–1.: HIFK–Tappara ja. 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0)Ilves–Sport 6–4 (0–1, 4–2, 2–1)Jukurit–HPK 1–2 (0–0, 1–0, 0–2)KalPa–Pelicans vl. 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 0–0, 1–0)KooKoo–Kärpät ja. 3–4 (0–1, 1–1, 2–1, 0–1)TPS–SaiPa 1–6 (0–2, 0–3, 1–1)Ässät–Lukko 4–2 (0–1, 3–1, 1–0): KalPa–Ilves 1–6 (0–3, 0–3, 1–0), HPK–Kuortane 5–1 (1–0, 3–1, 1–0), Kärpät–Blues vl. 3–2 (2–1, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0), KJT–Lukko 1–2.Hermes–Ketterä 1–4 (1–1, 0–2, 0–1), LeKi–Jokipojat 0–3 (0–2, 0–0, 0–1), RoKi–TuTo Hockey 2–1 (1–0, 0–1, 1–0), KeuPa HT–IPK 6–2 (0–1, 5–0, 1–1), SaPKo–Peliitat 7–1 (1–0, 5–1, 1–0)Boston–Pittsburgh 4–3 (2–0, 1–3, 1–0), Philadelphia–NY Islanders ja. 4–5 (0–1, 4–1, 0–2, 0–1), Minnesota–Colorado vl. 3–2 (1–2, 1–0, 0–0, 0–0, 2–0) M: Mikko Koivu 0+1, Mikael Granlund 0+1., Anaheim–Winnipeg 1–4 (0–2, 1–1, 0–1) W: Patrik Laine 0+1., Washington–Tampa Bay 3–1 (1–1, 1–0, 1–0), Las Vegas–San Jose ja. 5–4 (2–1, 2–3, 0–0, 1–0) L: Erik Haula 0+1, S: Joonas Donskoi 0+1., Arizona–Los Angeles ja. 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 1–0), New Jersey–Vancouver 3–2 (0–0, 3–1, 0–1), NY Rangers–Detroit ja. 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0), Columbus–Ottawa 5–2 (1–1, 1–1, 3–0) C: Markus Nutivaara 1+0., Carolina–Toronto 4–5 (0–0, 1–4, 3–1) C: Teuvo Teräväinen 0+1., St. Louis–Nashville 0–2 (0–1, 0–0, 0–1) N: Pekka Rinne 34/34 torjuntaa., Dallas–Calgary 6–4 (1–0, 2–3, 3–1), Buffalo–Edmonton 3–1 (0–0, 1–0, 2–1) B: Rasmus Ristolainen 0+2.Akilles–LRK Tornio 6–2 (3–1), Botnia–HIFK 6–6 (2–3), Teemu Ramstedt HIFK 1+0, JPS–OLS 9–1 (4–1).: Catz–Vimpeli 73–62, Honka–Helmi Basket, PeKa–Espoo Basket Team 69–75.Atlas–ÅIFK 34–18 (18–12), SIF–HIK 36–16 (15–8), HIFK–PIF 23–24 (11–13)Vantaa Ducks–Akaa-Volley 3–2 (26–28, 25–17, 22–25, 27–25, 15–13), LEKA Volley–Tiikerit 3–1, Hurrikaani–VaLePa 1–3, Etta–PerPo 2–3.WoVo–LP Kangasala 2–3, LP-Vampula–LiigaPloki 0–3, LP Viesti–Jymy 3–0., maailmancupin joukkuekilpailu 2/8 (HS 142):1) Norja 1184,2 pistettä, 2) Saksa 1116,9, 3) Japani 1108,2, 4) Itävalta 1095,4, ...10) Suomi (Andreas Alamommo 104, Jarkko Määttä 94, Janne Ahonen 111,5, Antti Aalto 122,5) 365,6.5. lähtö, Toto76-1 DUO-1, lv 2100 m Auran Ajo, Kultadivisioonakarsinta: 1) T.Rex/Mika Forss 13,0a (1,59), 2) Express Duo 13,4a (10,15).3) Bret Boko 13,8a (9,02).4) Big Sky Hurricane 14,0a (13,65). Toto (4-1-7): 1,59 1,13-1,36-1,51 6,12.6. lähtö, Toto76-2 DUO-2 TROIKKA-1, lv 2600 m Haastajadivisioonakarsinta: 1) Cooper Hoss/Mika Forss 15,4a (4,59), 2) Gold Narva 15,7a (12,41).3) Bombard 15,8a (14,37).4) Selene Lune 16,0a (35,76).poissa: 5. Toto (4-3-6): 4,59 2,19-3,39-3,20 25,31. Troikka: 331,89. Päivän Duo: 4-4, kerroin: 9,64.7. lähtö, Toto76-3, lv 2100 m Racing, Sevenon & Vapo Kasvattajakruunu -finaali: 1) Callela Lisbeth/Mika Forss 14,4a (2,07), 2) Nefertiti Frido 14,5a (10,6).3) Doris Hoss 14,5a (45,21).4) Dixi Hoss 14,7a (27,93).poissa: 11. Toto (3-1-5): 2,07 1,35-2,53-3,60 6,68.8. lähtö, Toto76-4 Toto4-1, lv 2100 m Racing, Sevenon & Vapo Kasvattajakruunu -finaali: 1) Hotshot Luca/Mika Forss 14,3a (1,57), 2) Lexus Dream 14,4a (38,9).3) Vixpress Li 14,4a (30,92).4) Quite A Boy 14,6a (81,95). Toto (2-4-9): 1,57 1,25-3,02-2,71 12,83. Toto4 voitto-osuus: 1,60.9. lähtö, Toto76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, sh 2100 m Nousija- vs. Haastajadivisioonakarsinta: 1) Vinha-Topi/Antti Tupamäki 29,1 (4,04), 2) Vinksa 28,3 (3,81).3) Venli 28,5 (13,92).4) Temsin Tili 29,4 (70,7). Toto (1-14-8): 4,04 1,65-1,45-3,07 6,62. Toto4 voitto-osuus: 2,70. Troikka: 85,97.10. lähtö, Toto76-6 Toto4-3, lv 1609 m Pronssidivisioonakarsinta: 1) Jeppas Pointer/Olli Koivunen 13,6a (1,79), 2) Westcoast Victoria 13,7a (3,87).3) Dream And Hope 13,8a (38,37).4) Olivia Trot 14,1a (16,04). Toto (9-3-2): 1,79 1,27-1,40-3,07 3,04. Toto4 voitto-osuus: 2,90.11. lähtö, Toto76-7 Toto4-4 TROIKKA-3, sh 2100 m Tähti- vs. Valiodivisioonakarsinta: 1) Köppinen/Ari Moilanen 24,2 (1,66), 2) A.T. Visku 25,6 (10,25).3) Lover 26,4 x (22,32).4) Rokin Maxi 26,5 (40,38). Toto (12-11-5): 1,66 1,30-2,19-3,30 5,76. Toto4 voitto-osuus: 3,10. Troikka: 46,13.Toto4 pelivaihto 48307,00 e, voitto-osuus 3,10 eToto76 pelivaihto 296056,05 e, voitto-osuus 7,50 ePelivaihto 676271,60 e, yleisöä 2089., yhdistetyn maailmancupin kilpailu (HS 142 mäki + 10 km hiihto, suluissa hiihdon sijoitus):1) Akito Watabe Japani 24.58,6 (24.), 2) Eero Hirvonen Suomi jäljessä 31,7 sekuntia (8.), 3) Johannes Rydzek Saksa –32,8 (12.), ...14) Ilkka Herola Suomi –1.11,7 (9.),... 20) Arttu Mäkiaho Suomi –1.46,7 (20.),... 33) Leevi Mutru Suomi –2.49,6 (7.), 34) Hannu Manninen Suomi –2.53,2 (15.).Oikeat numerot: 4, 5, 13, 15, 19, 24, 38. Lisänumero: 36. Tuplausnumero: 9Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 1 kpl voitto-osuus 348 725,40 e, 6 oikein 2 206,00 e, 5 oikein 56,60 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e.Jokerinumero: 5 3 3 8 7 3 9Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3 e.Päiväarvonta (25.11.): 2, 6, 11, 12, 15, 17, 19, 23, 26, 30, 31, 36, 38, 40, 48, 50, 54, 57, 61, 66. Kunkkunumero: 19.Ilta-arvonta (25.11.): 4, 7, 8, 10, 13, 29, 31, 34, 36, 38, 44, 48, 53, 54, 55, 56, 59, 63, 66, 70. Kunkkunumero: 34.Oikea rivi: 1. lähtö: 4 T.Rex, poissa: -2. lähtö: 4 Cooper Hoss, poissa: 53. lähtö: 3 Callela Lisbeth, poissa: 114. lähtö: 2 Hotshot Luca, poissa: -5. lähtö: 1 Vinha-Topi, poissa: -6. lähtö: 9 Jeppas Pointer, poissa: -7. lähtö: 12 Köppinen, poissa: -Voitonjako: 7 oikein voitto-osuus 7,50 e. Tulokset laajemmin HS:n digilehdessä.14.00 Jalkapallon naisten MM-karsinta: Suomi-Israel10.45 Hiihdon mc: N 10 km (v), Ruka11.45 ja 14.30 Yhdistetyn mc: Ruka13.00 Hiihdon mc: M 15 km (v), Ruka15.15 Ampumahiihdon mc: Parisekaviesti, Östersund16.00 Mäkihypyn mc: Ruka18.10 Ampumahiihdon mc: Sekaviesti19.00 Ski Classics: Pontresina (kooste)22.30 NBA: Minnesota-Phoenix18.00 Lentopallo N: HPK-LP Viesti22.35 F1: Osakilpailu, (kooste)10.50 GP3: Abu Dhabi12.10 F2: Abu Dhabi15.00 F1: Osakilpailu, Abu Dhabi17.00 ja 20.00 Alppihiihdon mc: Pujottelu N, Killington21.00 Alppihiihdon mc: Super-G M, Lake Louise20.00 Alppihiihdon mc: Pujottelu N21.00 Alppihiihdon mc: Super-G M, Lake Louise22.30 Snooker: Northern Ireland Open12.30 Ohjaskelkkailun mc: Winterberg14.45 ja 21.00 Snooker: Northern Ireland Open23.00 Taitoluistelun GP: Lake Placid13.00 La Liga: Deportivo-Athletic15.30 Valioliiga: Southampton-Everton18.00 Huddersfield-Man City21.45 La Liga: Valencia-Barcelona16.00 Serie A: Udinese-Napoli19.00 Serie A: Lazio-Fiorentina21.45 Serie A: Juventus-Crotone16.00 Serie A: Milan-Torino18.00 Ligue 1: Marseille-Guingamp20.00 NFL: Kansas City-Buffalo23.25 NFL: LA Rams-New Orleans03.30 NFL: Pittsburgh-Green Bay16.00 Serie A: Genoa-Roma19.45 Käsipallon Mestarien liiga: Kristianstad- Pick Szeged22.00 Ligue 1: Monaco-PSG16.00 KHL: Jokerit-Jugra20.05 NHL: Carolina-Nashville00.05 NHL: Boston-Edmonton21.05 NHL: NY Rangers-Vancouver00.05 NHL: Boston-Edmonton