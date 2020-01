Päivän lehti 27.1.2020

Mangaani ravinnossa estää ehkä syöpää

1970 tammikuussa: Maaperän mangaanipitoisuuden ja syövän esiintymisen välillä on havaittu selvä yhteys. Missä mangaania on runsaasti, siellä syöpää esiintyy melko vähän ja niissä mangaania on vähän, siellä syöpää esiintyy runsaasti, selviää maisteri Helvi Marjasen juuri valmistuneesta tutkimuksesta.