Päivän lehti 27.1.2020

Valeuutisten lisäksi on valeapinoita – tutkijat kiistelevät siitä, onko valepotto totta vai tarua

On valeuutisia, mutta tiesittekö, että on myös vale-eläimiä? Afrikan kainalossa, korkealla puiden latvuksissa, elelee pieni puoliapina nimeltään potto. Se on sukua Aasian mulkosilmäisille hidasloreille, jotka muuten ovat maailman ainoita myrkyllisiä kädellisiä. Ihan totta.