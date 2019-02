Päivän lehti 27.2.2019

Rakennuksia voi katsoa monin silmin

On hyvä, että ihmiset esittävät mielipiteitään arkkitehtuurista. Tavallisen kansalaisen näkemys on aivan yhtä oikea ja tärkeä kuin niin sanottujen asiantuntijoiden, koska rakennettu ympäristö on meille kaikille yhteinen.